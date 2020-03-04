Драка дагестанцев в костюмах героев «Маши и Медведя» попала на видео

В Каспийске жители Дагестана в костюмах героев мультсериала «Маша и Медведь» подрались на сцене и попали на видео. Ролик появился в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в костюме Медведя наносит удары своему коллеге. Тот лежит на земле и пытается отбиваться. Затем на помощь аниматору-Медведю приходит мужчина в образе Маши, снимает «голову» костюма и включается в драку. На видео присутствуют дети, за кадрам слышны детские голоса.

В администрации развлекательного комплекса, где произошел инцидент, газете «Московский комсомолец» пояснили, что видео было снято еще до Нового года. «Потасовка — не что иное, как забава, шуточная игра актеров», — рассказал собеседник издания.

В декабре в Центральном детском магазине в центре Москвы посетителям поставили песню певца и стриптизера Александра Пистолетова «Я новый российский пират». В сети появилось видео, на котором аниматоры в костюмах героев из детских мультфильмов играют с детьми в атриуме магазина, пока на фоне играет музыка из порноклипа Пистолетова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!