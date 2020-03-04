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Пенсионерка нашла украденного у нее пса в российском «концлагере» для собак

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В городе Артем, Приморский край, 68-летняя пенсионерка нашла свою собаку, которую украли у нее пять лет назад. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Приморскому краю.

Женщина опознала пропавшего русского спаниеля по кличке Бим в ролике о «концлагере для собак», который защитники животных опубликовали в социальных сетях. В видео утверждалось, что один из жителей Артема держит собак в ужасных условиях, а потом убивает и разделывает их на мясо, сообщает телеканал «360».

Пенсионерка обратилась к зоозащитникам, а те передали ее жалобу полиции. После этого на месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. «Пес на глазах у сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и средств массовой информации признал хозяйку, — пишет пресс-служба краевого ГУ МВД. — Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки».

65-летний собственник домовладения, где нашли собаку, признался, что в марте 2015 года украл спаниеля, который ждал хозяйку у продуктового магазина. По его словам, он привез его домой и подарил дочери. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его подозревают в совершении кражи.

В 2018 году сообщалось, что семья из Великобритании отыскала спаниеля, похищенного у них двумя годами ранее. Чтобы найти питомца, они вступили в 500 групп в социальной сети Facebook, где продают домашних животных.

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