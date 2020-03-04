Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за сообщения о сговоре с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на газету The Washington Post за сообщения о сговоре лидера страны с Россией. Об этом сообщает Fox News.

Заявление издания в штабе назвали «ложными и клеветническими». По словам советника штаба Дженны Эллис, в газете знали о ложности заявлений на момент их публикации. Она добавила, что это делалось с целью навредить предвыборной кампании Трампа.

Иск на миллионы долларов был подан в окружной суд Соединенных Штатов в Вашингтоне.

В феврале The Washington Post писала о том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США. По информации газеты, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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