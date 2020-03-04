Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам блогера, снимки нападавшего размещены на странице пользователя по имени Руслан Мамаев.

Издание отмечает, что прокуратура шведского города Евле, где произошло покушение, подала ходатайство об аресте 29-летнего гражданина России Руслана Мамаева.

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О нападении на Абдурахманова стало известно вечером 26 февраля. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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