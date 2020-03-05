На iPhone установили Android

Энтузиасты из компании Correlium поставили ОС Android на iPhone. Запустить операционную систему от Google на смартфоне Apple им удалось с помощью джейлбрейка, сообщает 9to5mac.

За взломом устройства стоят участники проекта Correlium, которые создали программу Project Sandcastle на основе эксплойта checkra1n. С помощью него энтузиастам удалось установить на iPhone 7 ОС Android. На сайте проекта говорится, что его целью является изучение устройства смартфонов и возможность использовать на iPhone альтернативные системы.

Издание отметило, что инсталляция на iPhone сторонней операционной системы может закончиться поломкой девайса. Даже при удачной установке на iPhone перестает работать большинство элементов, включая камеру и модуль Bluetooth.

В августе 2019 года Apple подала в суд на Correlium за создание виртуальных копий iOS. Разработчиков компании обвиняли в нарушении авторских прав и незаконной продаже модернизированных iPhone. В Correlium заявили, что уважают интеллектуальную собственность других лиц, и уточнили, что с помощью иска Apple пытается помешать независимым разработчикам.

С помощью процедуры, позволяющей удалить некоторые настройки на смартфонах, энтузиастам удается обойти заводские запреты производителей устройств. В частности, в 2013 году специалистам по компьютерной безопасности из Джорджии удалось взломать iPhone с помощью модифицированного зарядного устройства.

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