Центробанк России попросил помощи у американских банков

Банк России попросил помощи у 12 консультантов, среди которых несколько американских банков, чтобы разработать стратегию продажи после санации банка «Открытие». Об этом со ссылкой на два источника сообщает Bloomberg.

По их данным, американские Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America Corp., АО «Газпромбанк» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отказались от сотрудничества из-за потенциальных рисков.

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Семь потенциальных консультантов выразили заинтересованность. Среди них, отмечается в материале, американские JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., швейцарские UBS Group AG и Credit Suisse Group AG, а также французский Societe Generale SA.

Центробанк начал собирать заявки от инвестиционных консультантов 28 января 2020 года. Процесс продлится до 16 марта. Как ранее рассказал председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов, консультантов выберут в мае-июне. Частичная продажа акций банка предварительно запланирована на следующий год.

Банк России объявил о санации «Открытия» 29 августа 2017 года. Позднее его объединили с другим санируемым банком — Бинбанком. Оздоровление кредитной организации завершилось в июле прошлого года. В настоящее время ЦБ владеет 99,99 процента акций «Открытия».

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