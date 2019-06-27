Эксперт напомнил о желании ЦБ продать «Открытие»

«Открытие» является государственным банком с учетом того, что его основным акционером выступает Центробанк. Однако с позиции PR-сопровождения называть его госбанком — некорректно. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

«Сейчас формально "Открытие" — это государственный банк с учетом того, что он капитализован Центральным банком», — сказал он. — Другое дело, что Центральный банк неоднократно заявлял, что он продаст кредитное учреждение и в сравнительно недалеком будущем», — добавил экс-министр.

Ранее банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения бренда, в рамках которой он будет позиционировать себя как «надежный государственный банк непрерывных улучшений». В Банке России выступил против того, чтобы «Открытие» упоминало о своей аффилированности с государством, поскольку, по мнению регулятора, это противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и стратегии развития самого кредитного учреждения. При этом регулятор подтвердил свои планы продажи банка в ближайшие годы.

В этой связи Нечаев отметил, что в контексте планов ЦБ по продаже актива и с точки зрения стратегического пиара это все же не очень корректно.

В самом банке «Открытие» заявили, что выбранная стратегия не противоречит планам ЦБ по продаже кредитного учреждения. Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов в беседе с журналистами пояснил, что приватизация запланирована на лето 2021 года, а новая стратегия позиционирования — на два года вперед.

Банк «Открытие» стал государственным в 2017 году после того, как Центробанк решил забрать его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор является владельцем 99,99 процента акций кредитного учреждения, однако планирует начать продажу бумаг в 2021 году.

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