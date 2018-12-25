Задорнов рассказал об отношениях с бывшими владельцами «Открытия»

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал об отношениях с бывшими акционерами банка. Слова топ-менеджера приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Задорнов рассказал, что банк ведет переговоры со многими экс-акционерами банка, включая крупнейшего — Вадима Беляева, правда, подробностей встречи Задорнов раскрывать не стал, отметив, что ведется конструктивный диалог, а деньги возвращаются. Аналогично ведутся переговоры с группой Александра Мамута, Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, небольшие проблемы имеются только с экс-владельцами Промсвязьбанка братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

«Группа Александра Мамута с 1 января 2018 года погасила более 140 миллионов долларов кредитной задолженности перед «Открытием» и не имеет ни по одному из кредитов — это шесть групп активов — просрочки. Здесь нормальная ситуация во взаимодействии. Долг группы заметно сократился, это позитивный момент», — рассказал Задорнов, отметив, что в настоящий момент в отношении всех банков проводится внутреннее расследование на предмет утечки активов, которые новый менеджмент банка уже будет возвращать.

«То, что дальше мы будем делать, мы будем делать не через газеты, а через непосредственное взаимодействие с экс-бенефициарами. Вы спросили, что мы делаем, я вам назвал два ключевых пункта — оцениваем реальную стоимость активов и расследуем операции, которые делались собственниками», — отметил Задорнов.

Касательно сомнительных сделок с O1 Group Бориса Минца Задорнов отметил, что идет разбирательство не только внутри компании, но и в публичном поле — заведено уголовное дело в отношении экс-менеджмента «Открытия», который приобрел облигации O1 Group с погашением в 2032 году на сумму в 40 миллиарда рублей. Против структур O1 Group банк уже выиграл два дела, отметил Задорнов.

Банковская группа «Открытие», Бинбанк, а также Промсвязьбанк проходят процедуру санации при непосредственном участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — специально созданной Банком России структуры для решения проблем системно-значимых банков. Проблемы у крупнейших частных банков произошли в 2017 году, расходы на спасение банков оцениваются в 2,6 триллиона рублей.

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