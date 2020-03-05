У москвича с третьего раза выявили коронавирус

У вернувшегося из Италии жителя Москвы Давида Берова в третьем анализе подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались», — написал москвич. Беров уточнил, что чувствует себя нормально. У него остался легкий кашель, температуры уже нет. «Родных моих после трех удачно сданных анализов отпускают», — отметил Беров.

Он уточнил, что в медицинский центр в Коммунарке из московской инфекционной больницы №1 его переводить не будут — туда отправят его родных, которые «досиживают карантин». По его словам, в инфекционной больнице планируют оставлять тех, у кого подтвержден коронавирус.

«Кажется, что тут Чернобыль. Нет. Я спокоен. Мои родные спокойны», — заключил Беров.

1 марта стало известно, что Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Он заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

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