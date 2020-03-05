Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве после избиения

Следователи проверят информацию о побеге двойняшек из дома на юге Москвы после избиения матери. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

О том, что семилетние двойняшки сбежали из дома, ранее 4 марта написала «Комсомольская правда». По данным газеты, брата и сестру на улице обнаружила прохожая 2 марта. При этом у мальчика были ушибы и ссадина в области головы. Также указывается, что двойняшки из многодетной семьи, мать воспитывает их одна, поскольку отец умер.

После инцидента брат и сестра не появлялись в детском садике. По некоторой информации, сейчас они живут у бывшего мужа их матери.

«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Иванова.

Ранее, в феврале, сообщалось, что житель Санкт-Петербурга изнасиловал жену на глазах двух дочерей пяти и десяти лет. В ночь на 2 февраля в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что ее отчим пришел домой пьяный, ругается матом и избивает мать. Свидетелями стали ее несовершеннолетние сестры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



