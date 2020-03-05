Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Жительницу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приговорили к 12 годам тюремного заключения за госизмену. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

Алевтину Попову обвиняли в том, что она по заданию Службы безопасности Украины собирала информацию о военнослужащих и чиновниках ЛНР и подбирала среди них «кандидатов на вербовку», которых можно будет использовать в качестве агентов или участников программы «Тебя ждут дома». Верховный суд самопровозглашенной республики признал ее виновной и назначил ей минимальный срок наказания, отметили в пресс-службе министерства.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Киев получил 76 человек, выдал — 123. Некоторые граждане Украины, освобожденные в рамках обмена удерживаемыми лицами, жалуются на отсутствие помощи от государства.

СБУ запустила программу «Тебя ждут дома» в 2015 году. По ее условиям, участники вооруженных формирований самопровозглашенных республик, не замешанные в тяжких преступлениях, могут связаться со спецслужбой и приехать на подконтрольную Киеву территорию. Их ждет суд, который может освободить от уголовного наказания или смягчить приговор.

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