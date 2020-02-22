Украина сократила подачу воды в ЛНР

Украина сократила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода», передает ТАСС.

Украина прекратила поставку воды с ЗФС днем 21 февраля. По этой причине пришлось сократить подачу воды в 10 городах республики: Стаханове, Кировске, Брянке, Алчевске, Перевальске, Красном Луче, Антраците, Зоринске, Артемовске и Славяносербске. В Первомайске водоснабжение на время прекратили.

Для восстановления водоснабжения в республике специалисты «Луганскводы» проводят работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам из собственных источников. В случае необходимости воду придется привозить автоцистернами.

В конце прошлого года власти Украины пригрозили лишить территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) водоснабжения, если та не погасит долги за коммунальные услуги. Как заявил заместитель председателя Донецкой областной администрации Игорь Мороз, ДНР сегодня потребляет около 23 миллионов кубических метров воды в месяц, из-за чего украинская сторона теряет примерно 140 миллионов гривен.

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