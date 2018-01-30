Украина прекратила подачу воды в ЛНР

Украина прекратила поставку воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

«30 января в 12:10 по московскому времени без предупреждения была прекращена подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала», — заявили представители предприятия.

Источники LIGA.net подтвердили, что воды в Луганске нет. Пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Наседкин рассказал агентству, что воду отключили из-за долгов Попаснянского водоканала. По его словам, долг властей ЛНР перед ЛЭО составляет 170 миллионов гривен (около 340 миллионов рублей).

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в неподконтрольном ему регионе.

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