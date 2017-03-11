В ЛНР обвинили Украину в прекращении подачи воды

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу на ее территорию воды с Западной фильтровальной станции. Об этом в субботу, 11 марта, передает «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

По информации портала, ЛНР полностью рассчиталась с киевскими властями за воду, поставленную с Западной фильтровальной станции под Лисичанском, находящейся под контролем украинских сил. В Киеве утверждают, что причиной стала авария, но в «Луганскводе» заявили, что никаких официальных подтверждающих этот факт документов предоставлено не было.

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Вода с указанной станции поступает в города Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.

В начале декабря 2016-го представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что Киев значительно сократил подачу воды в регион. В ноябре украинские власти пригрозили отключить водоснабжение республики из-за ее долгов.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против данных регионов.