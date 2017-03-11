В ЛНР вернули воду

Водоснабжение городов Стаханов и Первомайск, находящихся под контролем властей самопровозглашенной Луганской народной республики, возобновлено. Об этом сообщается на сайте Луганской областной военно-гражданской администрации.

В связи с проведением ремонтных работ объемы поставок воды сокращены с 1,5 тысячи до 300 кубометров в час. Причиной аварии стал обстрел магистрального трубопровода, отметили в ведомстве.

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Днем 11 марта в ЛНР заявили, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу на ее территорию воды с Западной фильтровальной станции, находящейся под контролем киевских силовиков. Эта станция осуществляет водоснабжение Стаханова, Первомайска, Кировска, Брянки, Красного Луча, Антрацита и Алчевска.

В начале декабря 2016-го представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что Киев значительно сократил подачу воды в республику. В ноябре украинские власти пригрозили отключить водоснабжение из-за долгов.