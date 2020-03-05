Суд отказался блокировать публикации о сбежавшей с деньгами жене правителя Дубаи

Суд отказался удовлетворить иск правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, который требовал заблокировать публикации о его сбежавшей с деньгами жене, эмиратской принцессе Хайе. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о публикации двух решений, касающихся его судебного разбирательства с женой. Отмечается, что шейх пытался скрыть подробности семейных ссор с принцессой и поэтому просил удалить записи.

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Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиарда рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище.

Согласно некоторым заявлениям, принцесса опасалась за свою безопасность после того, как узнала от телохранителя о судьбе шейхи Латифы, дочери Мохаммеда бин Рашида. Девушка пыталась сбежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали. В СМИ появлялись сообщения, что ее могли пытать и держать взаперти, однако эта информация не была подтверждена.

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