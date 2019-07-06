Сбежавшую с деньгами жену правителя Дубая заподозрили в романе с телохранителем

Эмиратскую принцессу Хайю, сбежавшую с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, заподозрили в измене супругу. Об этом сообщает газета The Times.

По данным источников издания, 69-летний шейх обвинял 45-летнюю супругу в «неподобающих отношениях» с телохранителем — бывшим офицером британской армии. Она щедро одаривала его подарками, что и стало причиной подозрений.

Сообщается, что Мохаммед бин Рашид застал одну из своих шести жен вместе с телохранителем в своем особняке во время неожиданного визита в Лондон в мае и счел, что пара общается слишком тесно. По данным источников, он был «шокирован» поведением жены и потребовал у нее немедленно вернуться с ним в Дубай. Принцесса отказалась, и теперь пара разводится.

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Мохаммед бин Рашид опубликовал в конце июня в Instagram поэму собственного сочинения, в которой обратился к супруге, назвав ее предательницей.

Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиардов рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище.

Предполагалось, что она опасалась за свою безопасность после того, как узнала от телохранителя о судьбе шейхи Латифы, дочери Мохаммеда бин Рашида. Девушка пыталась сбежать из страны в марте 2018 года, но ее поймали. В СМИ появлялись сообщения, что ее могли пытать и держать взаперти, однако эта информация не была подтверждена.

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