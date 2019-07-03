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Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

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Хая бинт аль-Хусейн

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании. Об этом пишет BBC News.

Как сообщается, женщина сейчас живет в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов (107 миллионов долларов) в районе улицы Кенсингтон Палас Гарденс в центре британской столицы. Отмечается, что она готовится к судебной тяжбе со своим супругом в Высоком суде Лондона.

BBC News отмечает, что в Великобританию Хая бинт аль-Хусейн перебралась из Германии, куда уехала изначально. Срочный отъезд связывают с тем, что она узнала какие-то факты о попытке побега дочери своего мужа шейхи Латифы в 2018 году. Считается, что после этого к ней стали относиться более враждебно члены семьи мужа. В итоге она покинула бин Рашида из-за страха за свою безопасность.

Издание также пишет, что дело имеет широкую международную окраску. Это связано с тем, что принцесса в молодости училась на территории Великобритании и, вероятно, захочет там и остаться. При этом возможный запрос правителя Дубая на ее выдачу может обернуться серьезной дипломатической проблемой: у стран достаточно тесные отношения. Кроме того, принцесса Хая — единокровная сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II. В результате ситуация достаточно неудобная и для Аммана: он не может себе позволить размолвки с Дубаем, поскольку в ОАЭ постоянно работают около 250 тысяч иорданцев.

Принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиардов рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном, а также запросила там убежище. В ФРГ эти данные подтвердить не смогли.

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