Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов, пишет The Sun.

Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагается, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном.

По данным издания, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность. После прибытия в Германию она попросила убежища и сразу подала на развод. Деньги она потратила на обеспечение «новой жизни».

По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ. Отмечается, что правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.

Ранее от него уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории ОАЭ.

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