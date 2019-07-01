Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Министерство иностранных дел Германии не может подтвердить сообщения о запросе убежища, поступавшем от сбежавшей жены премьер-министра ОАЭ принцессы Хайи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Германии Марию Адебар.

«Я не могу подтвердить эти сообщения, у нас нет фактов, подтверждающих эти обстоятельства», — сказала дипломат. Подчеркивается, что такими сведениями не обладают и в Министерстве внутренних дел Германии.

Жена шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов (около 2,5 миллиардов рублей). Сообщалось, что она исчезла еще в начале февраля. Предполагалось, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. По данным СМИ, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность.

По информации The Sun, событие могло привести к дипломатическому кризису между ОАЭ и Германией. Издание сообщило, что Эмираты обращались с требованием выдать сбежавших, но получил отказ Германии.

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