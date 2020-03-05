Умер бывший генсек ООН

Бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в Перу в возрасте 100 лет. Об этом сообщила местная радиостанция RPP со ссылкой на сына дипломата Франсиско.

Уточняется, что Перес де Куэльяр умер дома по естественным причинам. Похороны пройдут в субботу, 7 марта, в Лиме и будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства.

Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу. В разное время работал в посольствах Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, был послом в Швейцарии и послом в СССР. С 1982 по 1991 годы занимал должность генсека ООН.

В августе 2018 года сообщалось о смерти другого генерального секретаря всемирной организации Кофи Аннана. Ганский дипломат возглавлял Организацию Объединенных Наций с января 1997-го по декабрь 2006 года.