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В российском регионе из-за коронавируса стало некому работать

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Из-за ситуации с коронавирусом на Дальнем Востоке начались проблемы с рабочей силой. Закрытая граница с Китаем привела к тому, что граждане КНР не смогли вернуться в российский регион после празднования Нового года по восточному календарю, и на ряде проектов стало некому работать, пишет «Российская газета».

Например, остановилось строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt. Компания «Парк-отель Бурдугуз» собиралась пригласить 500 специалистов из соседней страны, но пока там работают несколько десятков человек.

Замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева рассказала, что предприниматели не могут найти выход из ситуации, так что регион начал переговоры с федеральным центром. По ее словам, до середины марта властям придется принять решение по рабочей силе и, возможно, поддержке уязвимых категорий бизнеса.

В Еврейской автономной области в агропромышленном секторе половина рабочих из Китая. Зампредседателя правительства региона Галина Соколова рассказала, что власти думают над возможностью замещения китайцев, но не знают, кем именно. Собственной рабочей силы в области мало, а завлечь туда жителей других регионов пока не удается.

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций не исключают, что место китайцев займут индийские рабочие. Переговоры на эту тему продолжаются.

Россия решила закрыть границу с Китаем 30 января. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эта ситуация привела к росту цен на продовольствие на Дальнем Востоке. Справиться с дефицитом удалось только через месяц.

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