В российском регионе из-за коронавируса стало некому работать

Из-за ситуации с коронавирусом на Дальнем Востоке начались проблемы с рабочей силой. Закрытая граница с Китаем привела к тому, что граждане КНР не смогли вернуться в российский регион после празднования Нового года по восточному календарю, и на ряде проектов стало некому работать, пишет «Российская газета».

Например, остановилось строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt. Компания «Парк-отель Бурдугуз» собиралась пригласить 500 специалистов из соседней страны, но пока там работают несколько десятков человек.

Замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева рассказала, что предприниматели не могут найти выход из ситуации, так что регион начал переговоры с федеральным центром. По ее словам, до середины марта властям придется принять решение по рабочей силе и, возможно, поддержке уязвимых категорий бизнеса.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

В Еврейской автономной области в агропромышленном секторе половина рабочих из Китая. Зампредседателя правительства региона Галина Соколова рассказала, что власти думают над возможностью замещения китайцев, но не знают, кем именно. Собственной рабочей силы в области мало, а завлечь туда жителей других регионов пока не удается.

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций не исключают, что место китайцев займут индийские рабочие. Переговоры на эту тему продолжаются.

Россия решила закрыть границу с Китаем 30 января. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эта ситуация привела к росту цен на продовольствие на Дальнем Востоке. Справиться с дефицитом удалось только через месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!