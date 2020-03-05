В российском регионе из-за коронавируса стало некому работать

Из-за ситуации с коронавирусом на Дальнем Востоке начались проблемы с рабочей силой. Закрытая граница с Китаем привела к тому, что граждане КНР не смогли вернуться в российский регион после празднования Нового года по восточному календарю, и на ряде проектов стало некому работать, пишет «Российская газета».
Например, остановилось строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt. Компания «Парк-отель Бурдугуз» собиралась пригласить 500 специалистов из соседней страны, но пока там работают несколько десятков человек.
Замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева рассказала, что предприниматели не могут найти выход из ситуации, так что регион начал переговоры с федеральным центром. По ее словам, до середины марта властям придется принять решение по рабочей силе и, возможно, поддержке уязвимых категорий бизнеса.
В Еврейской автономной области в агропромышленном секторе половина рабочих из Китая. Зампредседателя правительства региона Галина Соколова рассказала, что власти думают над возможностью замещения китайцев, но не знают, кем именно. Собственной рабочей силы в области мало, а завлечь туда жителей других регионов пока не удается.
В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций не исключают, что место китайцев займут индийские рабочие. Переговоры на эту тему продолжаются.
Россия решила закрыть границу с Китаем 30 января. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эта ситуация привела к росту цен на продовольствие на Дальнем Востоке. Справиться с дефицитом удалось только через месяц.