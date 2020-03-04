На Дальнем Востоке преодолели дефицит еды

Цены на продукты в большинстве районов Дальнего Востока, выросшие из-за проблем с доставкой из Китая, стабилизировались. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Дефицит продовольствия, вызванный закрытием российско-китайской границы и последующим ростом цен на китайские товары, в целом преодолен», — констатировал замруководителя службы Андрей Цариковский. Сейчас повышение цен наблюдается только в Магаданской области и Камчатском крае: морковь, перец и чеснок там подорожали на 15-40 процентов, а картофель — на 10 процентов.

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В начале февраля Россия закрыла границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. После этого из магазинов на Дальнем Востоке пропали помидоры, огурцы и другие овощи, а оставшиеся в продаже продукты сильно подорожали. Например, в магазинах Владивостока стоимость зеленого лука выросла почти вдвое — до 399 рублей за килограмм. Цена помидоров и огурцов доходит до 550-600 рублей за килограмм, тогда как раньше они стоили по 100-160 рублей соответственно.

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