Китайским строителям в России подыскали замену — агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта рассматривает возможность трудоустройства индийских специалистов. Об этом генеральный директор агентства Леонид Петухов сообщил ТАСС.

По его словам, такое решение обсуждалось в связи с дефицитом рабочих из Китая, которые не могут въехать в Россию из-за вспышки коронавируса. «Мы сейчас активно прорабатываем с Индией вопрос по привлечению индийских специалистов для работ на Дальнем Востоке», — добавил Петухов.

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С 20 февраля въезд граждан Китая, в том числе туристов и рабочих, в Россию был временно ограничен. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Также Россия приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях китайским гражданам.

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