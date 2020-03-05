Питон длиной два метра заполз в дом скупых супругов и напугал их

В австралийском городе Гэп, штат Квинсленд, питон длиной два метра проник в дом и напугал жильцов. Об этом сообщает Seven News.

Джастин Тозер (Justin Tozer) и его жена заметили змею за два дня до происшествия. Она приползла к дому и заглядывала внутрь через окна. «Мы звонили в местный совет, звонили властям штата и в полицию, чтобы узнать, как ее ликвидировать, но нам сказали обращаться к частному змеелову», — утверждает Тозер. Платное удаление змеи обошлось бы в 250 австралийских долларов (11 тысяч рублей). Супруги поскупились и понадеялись, что питон уползет сам.

Вскоре мужчина едва не наступил на змею, которая все же заползла в дом и устроилась возле кровати. «Поднимаюсь в шесть утра на работу, а эта тварь лежит на полу прямо перед комодом, — рассказывает Тозер. — Я видел ее, когда она растянулась, и в ней определенно метра два, если не больше. Я не преувеличиваю». На этот раз он и его жена решили, что без змеелова не обойтись. Им удалось найти специалиста, который согласился убрать пресмыкающееся дешевле обычного тарифа.

Пара до сих пор не выяснила, как питон забрался в дом. «Двери всю ночь были закрыты, — говорит Тозер. — Они открывались только вчера, когда дома была жена. Возможно, змея проскользнула мимо нее так, что она даже не заметила.

В Австралии водится несколько видов питонов, в том числе ромбические австралийские питоны, вырастающие до четырех метров в длину, и аметистовые питоны, которые могут достигать шести метров в длину. Их жертвами нередко становятся мелкие домашние животные, в том числе небольшие собаки, кошки, попугаи и куры.

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