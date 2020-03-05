Зеленский лично встретил после карантина эвакуированных из Китая украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил после карантина эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

До этого они две недели находились в изоляции в медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области. Зеленский подчеркнул, что с теми, кто блокировал приезд в населенный пункт эвакуированных из Китая, разберутся правоохранители.

Президент выразил уверенность, что подавляющее большинство местных жителей были рады помочь согражданам. «Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел [Арсена Авакова], главу Полтавской обладминистрации [Олега Синегубова]. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу [экс-министра здравоохранения Зоряну] Скалецкую. Уверен, что ее не "потеряем"», — заявил Зеленский.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД Украины «Новые Санжары». Жители поселка выступали против этого: блокировали дороги, дрались с полицейскими, забрасывали камнями автобус с прибывшими. Несколько силовиков получили травмы. По факту беспорядков правоохранители возбудили восемь уголовных дел.

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