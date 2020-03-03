На Украине возбудили восемь уголовных дел после беспорядков из-за коронавируса

В Полтавской области Украины возбудили восемь уголовных дел после беспорядков в поселке Новые Санжары, где жители пытались не допустить размещения на карантин соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает УНИАН.

Дела расследуются по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «Нарушение равноправия граждан», «Групповое нарушение общественного порядка», «Призывы к действиям, угрожающим общественному порядку», «Блокирование транспортных коммуникаций».

Подозрения в совершении преступлений вручили десятерым гражданам. Пятеро находятся под ночным домашним арестом.

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20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары». Жители поселка выступали против этого: блокировали дороги, дрались с полицейскими, забрасывали камнями автобус с прибывшими. Несколько силовиков получили травмы.

До этого против размещения в их регионах сограждан, прилетевших из Китая, выступали жители Львовской и Тернопольской областей.

По последним данным, коронавирусом во всем мире заразились более 90 тысяч человек, более трех тысяч заболевших умерли. Помимо Китая, где появился вирус, случаи заражения зафиксированы еще более чем в 60 странах. В России коронавирус подхватили шесть человек.

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