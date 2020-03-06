Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути. О работе, математически доказывающей наличие иных существ, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи доказали, что одна из ключевых для существования жизни молекул — РНК — может несколько раз сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. Эта молекула обеспечивает способность живых организмов воспроизводить себя, однако при этом она не должна быть короче 40-100 нуклеотидов. При наличии достаточного времени и подходящих химических условий нуклеотиды могут самопроизвольно соединяться друг с другом с образованием РНК. В то же время ряд специалистов сомневался в том, что повторное спонтанное формирование РНК возможно во всей наблюдаемой Вселенной.

В новой работе доказывается утверждение о вероятном возникновении РНК в области, находящейся за космологическим горизонтом — границей наблюдаемой части Вселенной (Метагалактики). Эта область, возникшая в результате периода инфляции, может содержать до одного гугола звезд (один гугол равен десяти в 100-й степени). В этом случае возникновение сложной и длинной РНК становится неизбежным. Наблюдаемая Вселенная содержит 10 в 22-й степени звезд, что делает вероятным спонтанное формирование цепочек РНК длиной не более 20 нуклеотидов.

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