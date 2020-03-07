Гайана депортировала троих выходцев из России из-за «вмешательства» в выборы

Гайана депортировала троих выходцев из России из-за «вмешательства» в прошедшие 2 марта парламентские и президентские выборы. Об этом заявил министр государственной безопасности Гайаны Хемрадж Рамджаттан. Его слова приводит местное издание Guyana Chronicle.

Рамджаттан заявил, что гайанские власти раскрыли группу из четырех человек, которые работали на американскую нефтяную комапнию Exxon Mobil. Один человек из России, один из Ливии и один из Америки — все российского происхождения были задержаны и депортированы, однако четвертого не нашли, уточнил он. По его словам, гайанская разведка установила сговор с целью получения доступа к компьютерной системе избирательной комиссии Гайаны.

Также министр рассказал, что у выходцев из России изъяли кибер-оборудование, в том числе компьютеры и флеш-накопители. По словам Рамджаттана, все четверо встречались с членами Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ), которую он также обвинил во вмешательстве. «Мы не связывались с посольством России и Торговой палатой США. Мы не считаем, что российское посольство может быть как-то с этим связано», — подчеркнул министр.

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