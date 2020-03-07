Две крупные соцсети запретят рекламу медицинских масок

Компания Facebook запретит рекламу медицинских масок в двух своих крупных соцсетях — Facebook и Instagram, говорится в корпоративном пресс-релизе. Мера вызвана повышенным спросом на изделия, приведшим к росту цен.

«Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограниченны, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях», — говорится в сообщении. Отмечается, что запрет вступит в силу в ближайшие дни.

Ранее Facebook запрещал в соцсети рекламу методов лечения от коронавируса, а также сообщения с признаками «теорий заговоров» относительно болезни.

4 марта в России был введен запрет на вывоз медицинских масок, марли, ваты, респираторов и костюмов химической защиты за границу.

По данным на 7 марта, коронавирусом заразились более 102 тысяч человек по всему миру. 57,4 тысячи выздоровели, 3,4 тысячи умерли.

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