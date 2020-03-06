Одна из лучших авиакомпаний подвергла пассажиров риску заражения коронавирусом

Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas, признанная одной из самых лучших в мире, подвергла пассажиров и членов экипажа риску заражения коронавирусом. Об этом сообщает Travel Weekly.

Инспектор Safework (организация по обеспечению безопасности труда — прим. «Ленты.ру») обвинил руководство Qantas в нарушениях процесса очистки самолетов, которые могли перевозить зараженных туристов.

По его словам, работникам авиакомпании приходится убирать использованные мокрые салфетки, маски для лица и подгузники. Бортпроводники также пожаловались, что они часто очищают рвоту и кровь с поверхностей.

«Я лично наблюдал, как члены экипажа протирали несколько столов одной и той же тряпкой без применения средств для дезинфекции, и очищали салон самолета от неизвестных жидкостей», — заявил инспектор.

Помимо этого, он отметил, что в большинстве случаев во время уборки не использовались средства индивидуальной защиты.

Компания Safework посоветовала Qantas проконсультироваться с экспертом в области гигиены и инфекционного контроля, проконтролировать работу службы уборки на борту самолетов и предоставить защитные средства сотрудникам.

Отмечается, что если авиакомпания не выполнит требования до 30 марта, ей придется выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов (больше 16 миллионов рублей).

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. По состоянию на 6 марта заражены 98,3 тысячи человек. Из них 3,3 тысячи скончались, больше 55 тысяч вылечились. Случаи инфицирования зафиксированы в 93 странах мира.

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