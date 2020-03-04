Зараженную коронавирусом пустили на рейс со здоровыми людьми

Зараженную коронавирусом американку пустили в самолет со здоровыми людьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина следовала в США рейсом из Италии с пересадкой в Нью-Йорке. Она рассказала, что уведомила сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний об имеющихся симптомах до полета, однако они все равно позволили ей вернуться домой.

По словам туристки, она начала заболевать в последние дни отдыха, а в самолете ее состояние постепенно ухудшалось. После приземления в Нью-Йорке выяснилось, что у нее поднялась температура.

По возвращении домой она обратилась к врачам. Они провели тест на коронавирус и поместили женщину в карантин вместе с соседкой по комнате, которая также путешествовала в Италии. Результаты анализов оказались положительными. Медики отметили, что заразилась и сестра, с которой 29-летняя женщина ездила за границу. «Специалисты, к которым я обращалась, не были подготовлены к такой ситуации и не знали, что происходит. Они должны были понимать, к какой части Италии относится Милан», — пожаловалась заразившаяся.

Представитель международного аэропорта Тампа подтвердил, что женщина, у которой выявили коронавирус, делала пересадку в аэропорту. С того момента в нем регулярно проводится дезинфекция.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 4 марта заражены 94,2 тысячи человек. Из них 3,2 тысячи скончались, свыше 51 тысячи вылечились. Случаи инфицирования зафиксированы в 85 странах мира. В США зарегистрировано 128 случаев заражения.

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