Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о себе

Жительница Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о себе в беседе с РИА Новости.

Девушку зовут Юлия Шилова, она — актриса детского театра в Иваново. Она призналась, что давно восхищается российским лидером и, по ее мнению, смогла бы справиться с задачами первой леди.

28-летняя жительница Иваново подчеркнула, что ей нравится, как Путин управляет государством. Шилова назвала главу России очень волевым, целеустремленным и сильным. «Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — сказала она.

Ранее сообщалось, что во время общения президента с жителями Иваново после его посещения местной поликлиники одна из присутствовавших там горожанок предложила Путину взять ее замуж. После этого девушка и президент перекинулись парой фраз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!