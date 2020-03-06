Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса
Обнаружен древний коллективный организм
Все заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере россияне выздоровели
Число заразившихся коронавирусом перевалило за 100 тысяч
«Миротворец» отчитался о «ликвидации» погибшего в Москве шахматиста
В США нашли доказательства поддержки Сандерса Россией
В Белоруссию отправлена первая партия замены российской нефти
Путин рассказал о прыжках с парашютом
Пьяного Ефремова не выпустили из Санкт-Петербурга
Новости партнеров

Россиянка попросила Путина взять ее замуж

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж. Инцидент произошел во время общения главы государства с горожанами после посещения поликлиники, сообщает РИА Новости.

«А возьмите меня замуж», — прокричала россиянка.

По данным агентства, российский лидер был озадачен просьбой девушки. Они перекинулись парой фраз, после чего она поблагодарила президента.

Позже на встрече с представителями общественности Путин подтвердил, что в Иваново ему предложили вступить в брак.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал он.

Путина неоднократно спрашивали о том, планирует ли он жениться. В ходе ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года он заявил, что когда-то «как порядочный человек» должен будет это сделать.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков ответил на вопрос о выгодности статуса холостяка для Путина
Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина
Путин ответил на вопрос о своей женитьбе
Другие материалы рубрики
Россия00:01 5 марта
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев во время приема граждан, 1991 год

«Мы все были лохами, верили Дудаеву»

Идеолог отделения Чечни от России о войнах в республике, мафии и жестокости 1990-х
16:22Сегодня

Все заразившиеся коронавирусом на круизном лайнере россияне выздоровели

16:06Сегодня

В московском метро появятся сотни женщин-машинистов 

16:08Сегодня

Путин рассказал о прыжках с парашютом

Россия00:01 4 марта

«Если человек адекватен — он изолирует сам себя»

Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?
15:54Сегодня

В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса

15:39Сегодня

Москвичам назвали грозящие изоляцией после посещения страны

15:06Сегодня

В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом

Россия20:09 2 марта
Автомобиль скорой помощи у здания инфекционной клинической больницы №1

«Я пью шестнадцать таблеток в день»

Россиян закрыли на карантин вместе с зараженным коронавирусом. Что происходит внутри?
14:29Сегодня

Молниеносная реакция россиянки на пешеходном переходе спасла жизнь ребенку

13:37Сегодня

В Москве нашли лужи с рыбой 

13:24Сегодня

Кремль объяснил беседу Путина и Эрдогана под часами «Переход через Балканы»

Россия
Число заразившихся коронавирусом в России выросло
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы инфекции
В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом
Молниеносная реакция россиянки на пешеходном переходе спасла жизнь ребенку
Президент Чеченской республики Джохар Дудаев во время приема граждан, 1991 год«Мы все были лохами, верили Дудаеву»
Идеолог отделения Чечни от России о войнах в республике, мафии и жестокости 1990-х
В Москве нашли лужи с рыбой
«Если человек адекватен — он изолирует сам себя»
Россиян силой отправляют в карантин и грозят полицией из-за коронавируса. Законно ли это?
Все материалы
Мир
Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Реджеп Эрдоган и Владимир ПутинПутин и Эрдоган договорились по Сирии
Турция пойдет на уступки
Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за борьбы с коронавирусом
Суперпровал
Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом
Смертник совершил подрыв рядом с посольством США в Тунисе
Биньямин Нетаньяху«Что-то пойдет не так»
Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
Талибы атаковали мероприятие с участием премьер-министра и убили десятки людей
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко объяснил визит сына на концерт Face проукраинской позицией рэпера
Прекратил шатания
Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
На Украине отложили вопрос о судьбе закона о люстрации
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
В Греции отпустили задержанного по запросу России экс-командира «Айдара»
Названа самая непопулярная церковь Украины
Все материалы
Экономика
В Белоруссию отправлена первая партия замены российской нефти
Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть
Объяснена бесполезность водки в борьбе с коронавирусом
Спаси или сохрани
Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?
Российские женщины назвали размер желаемой зарплаты
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
Все материалы
Силовые структуры
Вору в законе Лексо Гальскому вернули дважды потерянный титул
Появилось видео с места гибели 18-летней шахматистки и ее друга
Российского полицейского обвинили в совращении школьницы
Рауф Арашуков«Тут как в хорошем европейском зоопарке»
Арестованный сенатор Арашуков — о жизни в СИЗО, интересных сокамерниках и кознях врагов
Российская продавщица по ошибке получила миллионы рублей и исчезла
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Опубликованы снимки кладбища лома МиГ-21
Великое надувательство
Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат германских цеппелинов
Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят
Конец инопланетянам
Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Lockheed Martin поставила 500-й истребитель F-35
Все материалы
Спорт
Опубликована полная версия документа по делу Логинова со словами Тихонова
Иван Удодов«Этот человек восстал из мертвых»
Как советский тяжелоатлет выжил в немецком концлагере, а потом выиграл золото Олимпиады
Логинов захотел пропустить этап Кубка мира из-за травли норвежцами
«Не мог уснуть перед первым матчем за "Манчестер Юнайтед"»
Полтора десятка трофеев в составе МЮ, доверие Фергюсона и карьера в Индии: история Уэса Брауна
Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника
Красная вендетта
Прогнозы, ставки и аналитика грядущих матчей АПЛ — в новой программе «Клопп и Пеп»
Россия выдвинула обвинения итальянской полиции из-за обысков у Логинова
Все материалы
Культура
Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us
Yves TumorВсе бесы здесь
Суровая Россия, танцы в аду и чертов героин: главная музыка месяца
Названы любимые фильмы россиянок
Маттиас Линдблум«Мне всегда был интересен Распутин»
Шведский певец сочинял мировые хиты, а теперь готовит мюзикл о падении Российской империи
В Москве покажут мюзикл «Метро»
«Каждый из нас иногда ощущает себя чужаком»
Как режиссер фильмов об итальянской мафии стал одержим историей деревянной куклы
Сын Бритни Спирс пожелал смерти дедушке и предрек конец карьеры матери
Все материалы
Интернет и СМИ
Лера Кудрявцева уйдет с «Муз-ТВ» после скандала
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Сваха из «Давай поженимся!» назвала «масштабную проблему российских женщин»
«Пролить свет на темную сторону»
 
Блогершу приговорили к 116 годам тюрьмы за мошенничество в интернете
Катерина ДиденкоНа вечеринке российской блогерши в бане погибли три человека
Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Бренд презервативов открестился от попыток оскорбить ведущего Первого канала
Все материалы
Ценности
Самая молодая миллиардерша в мире дала имена своим пальцам на ноге
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Жертва моде
Белье напоказ, БДСМ и похмельные наряды: как прошла Неделя моды в Париже
Самая молодая миллиардерша показала фото в прозрачном платье на голое тело
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Девушка купила обтягивающее платье через интернет и стала посмешищем в сети
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
В желудке девушки обнаружили три килограмма волос
Улика из океана
Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Совет продавщицы обогатил женщину
«Мириться с жизнью помогал только антидепрессант»
Москвичка перебралась на Кипр. Вместо райского острова ее ждали грязь, жестокость и сколопендры
Собака положила лапу на руку умирающего мальчика и исцелила его
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Похожую на крокодила редкую рыбу обнаружили мертвой в пруду
Все материалы
Hyundai обновила Creta в России
10 фактов о конкурсе «Всемирный автомобиль года»
Кто выигрывал WCOTY чаще всего, и у кого хорошие шансы в 2020-м?
Российские автомобили Renault начнут обновляться «по воздуху»
Лучшие тюнинг-проекты месяца: февраль 2020
Обвес из России для McLaren, новый G-Class с деревянным полом и еще шесть самых ярких доработок
Простоявшую 32 года в гараже «Волгу» оценили в миллион рублей
Видео: тест-драйв Kia Seltos
Знакомимся с кроссовером, который заставит нервничать Крету, Kaptur и Qashqai
Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Московским предпринимателям помогут с выставками
Предпенсионеры Ставрополья стали вдвое быстрее находить работу
Задержки в развитии Севморпути названы угрозой нацбезопасности
Все материалы