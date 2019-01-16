Песков ответил на вопрос о выгодности статуса холостяка для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь ответил на вопрос о планах главы государства Владимира Путина относительно женитьбы. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты», опубликованном в среду, 16 января.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, выгодно ли президенту быть холостяком, Песков сказал, что «женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет».

Российского лидера неоднократно спрашивали о намерении заключить новый брак. Последний раз этот вопрос Путину задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря. Глава государства заявил, что «как порядочный человек когда-то должен буду это сделать».

Владимир Путин в течение тридцати лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе, отметив, что намерены остаться родными людьми. У них две дочери — Мария и Екатерина. Позже президент признавался, что с бывшей супругой у него сохранились хорошие отношения.

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