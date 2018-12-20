Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про обещание российского президента Владимира Путина когда-нибудь вступить в брак. Музыкант опубликовал произведение в своем Instagram-аккаунте.

Певец прокомментировал пресс-конференцию главы государства и отметил, что Путин всегда говорит об одном и обещает накормить и напоить народ, который уже успел привыкнуть к таким словам.

Что монархия, что наша бюрократия,

Разговор с народом об одном.

Обещания — обычное занятие.

Хлеб дадим, мол, напоИм вином.

Это ритуал, народ и идол.

Все привыкли, это хорошо.

Во второй части стихотворения музыкант заявил, что в настоящее время президент помолвлен с Россией, но при этом обещает когда-нибудь вступить в брак.

Вдруг, наш главный откровение выдал.

Об интимном разговор зашел.

Он помолвлен, как известно, на России,

Факт проверенный, не папарацци я.

Про женитьбу вдруг его спросили.

Намекнул — случилась дефлорация,

Зал невыразимым счастьем брызни,

В храме божьем вспыхнула свеча.

Он сказал, что рад служить отчизне,

Как порядочный жениться обещал.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин в ответ на вопрос о своей женитьбе сказал, что он как порядочный человек когда-то должен будет это сделать.

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