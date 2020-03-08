Израиль допустил введение карантина приезжающих из всех стран

Карантинный режим, введенный в Израиле из-за коронавирусной инфекции COVID-19, может коснуться приезжающих из всех стран. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что речь идет не о закрытии границ. «Мы говорим только о необходимости карантина для тех, кто прибывает», — пояснил он. По словам Нетаньяху, меры коснутся как граждан Израиля, так и иностранцев.

На данный момент в Израиле действует обязательная самоизоляция в течение двух недель для всех прибывающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии. В стране зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, из них два человека уже излечились.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,6 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3799 человек, более 60,6 тысячи — излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!