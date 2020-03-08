Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

Россию не может устраивать формат отношений сделки ОПЕК+, потому что нашей стране не выгодно ограничивать уровень добычи нефти. Так прокомментировал выход из соглашения ОПЕК+ в интервью «Ленте.ру» генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

По мнению эксперта, в России запасы нефти вообще могут неограниченно расти. «Поэтому нам ограничивать добычу просто смешно. И в этом смысле соглашение для нас невыгодно. Деньги, которые приносит России соглашение ОПЕК+ сиюминутные и тактические. На самом деле, Россия оказывается в самом невыгодном положении, находясь в рамках соглашения».

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев. «Есть такие компании как "Роснефть" и "Газпром нефть", которые наращивают объемы добычи и работают на Россию. Они можно сказать понимают ситуацию с соглашением. А есть компании, которые не понимают почему Россия в настоящее время отказалась от соглашения ОПЕК+. Такие компании как "Лукойл" имеют в общем-то льготные условия работы на внутреннем рынке — у "Лукойла", например, все каспийские месторождения находится на льготном налогообложении. Так же очень много льгот на других направлениях. Это с одной стороны, а с другой стороны у них нет новых запасов, добыча у них падает поэтому соглашение ОПЕК+ для них абсолютно безболезненно. Кроме того, это соглашение позволяет держать цены на высоком уровне и в этой ситуации, конечно, "Лукойл" выступает против того, чтобы отказаться от сделки ОПЕК+. Но это не интересы России, это интересы одной частной компании».

А вот интересы России совершенно в другом, считает эксперт. «Уровень цен, когда они составляют 48 долларов за баррель — это тот уровень, при котором производство сланцевой нефти невыгодно и американские производители уходят с рынка, освобождаются ниши, которые были нашими раньше и мы спокойно можем эти ниши занимать. Нам это выгодно. Пусть цены упали. Ну до тех пор пока цены не упадут до уровня, который заложен в нашем госбюджете 42 доллара 50 центов за баррель, мы вполне легко переживем падение цен. Больше того это падение цен в наших интересах, потому что мы восстановим свою долю мирового рынка».

Известный экономист и публицист Михаил Хазин в интервью «Ленте.ру» напомнил, что еще год назад утверждал, что сделка ОПЕК+ России невыгодна. «Она была для нас выгодна тогда, когда количество поставщиков на этом рынке было фиксированным. Но несколько лет назад на этот рынок вышли Соединенные Штаты Америки со своей сланцевой нефтью. Если бы США участвовали в ОПЕК плюс это была бы одна история, но они-то не участвуют, — говорит Михаил Хазин. — И по этой причине единственное что мы получили от сделки ОПЕК+, это то, что отдали рынок Соединенным Штатам Америки».

«В нынешней ситуации цены упали существенно ниже уровня рентабельности для американских производителей сланцевой нефти, а это означает что, если мы не участвуем в сделке, то мы постепенно восстанавливаем свою долю рынка, то есть вытесняем этих самых сланцевиков, что я считаю очень положительным явлением», — говорит Михаил Хазин.

Единственная российская компания, которая сейчас оказывается в минусах от сделки опек плюс, по мнению Михаила Хазина — это «Лукойл», поскольку она в течение нескольких лет не вкладывалась в новые месторождения и по этой причине у нее естественное падение продаж и «она очень заинтересована чтобы все к этому падению присоединились. Она все равно не может поддерживать свой уровень рентабельности двух-трехлетней давности. Но стратегически для страны в целом сделка ОПЕК+ безусловно невыгодна», — завершил мысль Михаил Хазин.

