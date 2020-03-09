Волонтеры по всему миру поздравили женщин с 8 Марта в рамках акции «Вам, любимые», проходящей на протяжении нескольких лет в крупных городах различных стран. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в Болгарии добровольцы поздравили женщин в социальных учреждениях и домах престарелых,а также посетили блокадниц. В США волонтеры поздравили студенток в университетских кампусах. На главной площади Лондона туристкам и жительницам столицы дарили цветы.

Аналогичные акции прошли и в российских городах: например, в Смоленске женщинам вручали цветы и устроили мастер-класс по визажу и парикмахерскому искусству в местном доме ветеранов. В Москве горожанок и гостей столицы на станции метро «Фрунзенская» вместе с добровольцами поздравил актер Вячеслав Манучаров, а в Камергерском переулке в поздравлениях приняли участие актеры Дмитрий Дюжев, Михаил Трухин и Станислав Дужников.

Акция «Вам, любимые» прошла с 6 по 8 марта в различных странах мира — Болгарии, Киргизии, Мексике, Намибии, Румынии, США, Узбекистане, Великобритании, ЮАР, Израиле, Сербии, Испании, Канаде, Индии и других. Добровольцы дарили случайным девушкам цветы на главных улицах и площадях городов, в местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах. Кроме того, в Instagram проводился флешмоб, по итогам которого самые интересные посты размещались на официальном сайте акции.

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