Молодогвардейцы поздравили россиянок по всей стране

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) в честь 8 Марта поздравили женщин по всей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

Организация провела около 300 акций в 78 регионов России. В мероприятиях приняли участие более 32 тысяч активистов. Женщинам дарили цветы и носили их на руках, а ветеранам были направлены адресные поздравления.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, в этом году самые массовые акции прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах на улицы вышли более 400 участников, в Екатеринбурге, Омске и Тюмени — свыше 300.

Также 8 марта молодогвардейцы более чем в 50 городах России поддержали ежегодную акцию «Вам, любимые!». В ее рамках активисты преподнесли женщинам около 40 тысяч цветов и открыток.

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