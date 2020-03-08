Силовики и спасатели поздравили женщин в центре Москвы

Артисты оркестра МЧС поздравили женщин с 8 Марта в парке «Зарядье» в центре Москвы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оркестр исполняет композиции Вячеслава Добрынина «Где же ты была», Анатолия Лепина «Хорошее настроение», Фрэнка Синатры «Люблю тебя», Фаррелла Уильямса Happy и другие. Во время выступления столичные пожарные и спасатели вручают женщинам букеты тюльпанов.

«Мы рады, что наш импровизированный концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее», — сказал главный дирижер МЧС России, заслуженный артист России Владислав Рыбенко.

Также на Красной площади состоялся концерт, который провели музыканты Росгвардии. Там выступил ведомственный оркестр, а проходящим мимо женщинам дарили цветы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!