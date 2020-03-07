Российские военные массово поздравили женщин

Военные по всей России провели акции, приуроченные к 8 Марта, поздравив своих коллег-женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в Москве сотрудники Военной автоинспекции привезли девушек к небольшой площадке, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами за рулем. Те включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин восьмерку. Затем водители выстроили клин, подъехали к девушкам и подарили им цветы.

В Санкт-Петербурге курсанты Нахимовского военно-морского училища проехали на двухпарусном буере вдоль крейсера «Аврора», на ходу вручая женщинам и девушкам цветы. Буер был сделан самими курсантами. В честь женщин-педагогов они также исполнили «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.

В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие-танкисты с помощью строевых приемов изобразили на плацу восьмерку. Затем на плац вышли танцевальные балетные пары и заполнили пространство внутри импровизированной цифры. Также в Краснодаре курсанты-летчики выстроили несколько фигур, включая «самолет», «цветок», «цифра 8», при этом вручая проходящим рядом женщинам букеты цветов.

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