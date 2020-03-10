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В Белоруссии выявили три новых случая коронавируса

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В Белоруссии выявили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Tut.by со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Диагноз подтвердило повторное тестирование. Все три человека с коронавирусом контактировали с пациентами, вернувшимися из Италии. Они чувствуют себя удовлетворительно, температуры нет.

В Белоруссии зафиксировали девять случаев коронавирусной инфекции. Один из пациентов уже выздоровел.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились 114 тысяч человек, около половины из них выздоровели, свыше четырех тысяч пациентов скончались. Наибольшее число заразившихся — в Китае, на втором месте по распространению вируса — Италия, где 9 марта власти ввели экстренные меры для предотвращения распространения инфекции. В стране закрыли границы, школы, ввели запрет на перемещение.

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