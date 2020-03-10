Отец не сдал застуканного во время секса сына и восхитил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Aubamawank рассказал о неловком случае, который произошел с ним и его девушкой во время занятия сексом в доме родителей парня. Отец случайно застукал сына и вскрикнул, но не стал рассказывать жене об увиденном.

Инцидент произошел, когда автору поста было 18 лет, и его родители еще не привыкли к тому, что у сына появилась девушка. Оставшись вдвоем в спальне, молодые люди решили заняться сексом, но прямо посреди интимного процесса в комнату вошел отец юноши. От неожиданности и пикантности увиденного мужчина удивленно вскрикнул. Его вскрик был похож на возглас Гомера из «Симпсонов», написал герой истории. Но на вопрос жены о том, что случилось, отец не сдал подростков, а соврал, что ушиб палец. Возлюбленная автора поста больше не могла воспринимать его отца так же, как раньше, пожаловался пользователь и добавил, что никогда после не говорил с отцом о том случае.

Подавляющее большинство пользователей восхитились тактичностью отца, который не сообщил жене об увиденном. «Хорошо, что твой папа был таким спокойным и не стал кричать маме», — написал пользователь FreedomPeaches. «Какой же бро», — добавил юзер macadeliccc.

Некоторые посетители Reddit посчитали реакцию вполне естественной. «Что еще он мог сказать? "Просто наш сын занимается сексом здесь, и, кажется, все проходит неплохо"?» — объяснил юзер jjmuti.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что случайно отправил фото своего секса вместе с короткой аудиозаписью произошедшего матери. Парень признался, что ему было очень стыдно и, если его мать не удалила сообщения, то он готов переехать на другой континент.

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