Поднявший панику в городе сбежавший лев оказался собакой

Жители испанского города Молина-де-Сегура сообщили в полицию, что по городу свободно гуляет лев. Позже выяснилось, что поднявший панику хищник оказался просто необычно подстриженной собакой, сообщает UPI.

Полицейские получили многочисленные сообщения от местных жителей о том, что по городу ходит сбежавший лев. Они выследили животное и выяснили, что на самом деле это большая пушистая собака. Тело животного было выбрито, а на голове оставалась похожая на гриву шерсть. На хвосте собаки была выстрижена кисточка. Такая стрижка придавала псу сходство со львом.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у животного чип и связались с владельцем собаки, чтобы вернуть ему сбежавшего питомца.

Ранее сообщалось, что житель Англии принял лежащую на обочине шубу за раненого леопарда. Мужчина признался, что его сердце бешено колотилось и он очень боялся, что хищник нападет на него.

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