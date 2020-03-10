В парагвайской тюрьме с Роналдиньо устроят футбольный турнир

В парагвайской тюрьме Agrupación Especializada, где содержится бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо, пройдет турнир по мини-футболу. Об этом сообщает Extra.

Отмечается, что соревнования проводятся каждые полгода и их организация не связана с тем, что под стражей оказался прославленный футболист. В руководстве учреждения не ждут, что Роналдиньо окажется среди участников турнира. «Мы будем рады, если он станет одним из зрителей», — сообщил комиссар Блас Вера.

В турнире будут принимать участие только заключенные. 194 игрока разделятся на десять команд.

Роналдиньо может провести в парагвайской тюрьме до шести месяцев. Местные власти оправдывают подобную меру риском побега.

39-летний Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в страну 4 марта. Бразильцев задержали после обыска в номере отеля, где сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя экс-игрока каталонской «Барселоны» и его брата.

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