Упрек возлюбленной подвиг мужчину украсть восемь мотоциклов

Житель индийского штата Бихар вместе с другом угнал восемь мотоциклов после того, как его девушка упрекнула его в отсутствии транспортного средства. Об этом сообщает издание India Today.

На День святого Валентина девушка подколола мужчину по имени Лалит (Lalit) из-за того, что у него не было мотоцикла, и этот упрек подвиг его на серию преступлений. Он решил угнать несколько транспортных средств. В качестве сообщника Лалит взял своего друга Сахида (Saheed). Вместе они угнали восемь мотоциклов в округе Дели.

В пятницу, 6 марта, в полицию поступила информация о том, что двое потенциальных угонщиков находятся в пригороде Дели Дварка. Полицейские арестовали Лалита и Сахида, когда они ехали на мотоцикле стоимостью более 180 тысяч рупий (174,9 тысячи рублей). На транспортном средстве не было регистрационного знака.

Сотрудники правоохранительных органов проверили номера двигателя и шасси мотоцикла и выяснили, что заявление о его угоне поступило 21 февраля из района Дели Биндапер. Задержанные признались в совершенном преступлении и рассказали, что до этого они угнали еще семь мотоциклов.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Ганьсу около тысячи километров тащил тележку со своей девушкой. Он пообещал ей отвезти ее на море на тележке в обмен на ее обещание выйти за него замуж.

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