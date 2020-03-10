Путин назвал неприемлемой парламентскую форму правления в России

Парламентская форма правления в России не может быть использована, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы во вторник, 10 марта, передает РИА Новости.

«На сегодняшнем этапе нашего развития она для нас не может быть использована, — сказал Путин. — Посмотрите, в странах традиционной парламентской демократии, в Европе, что происходит. Я без преувеличения это говорю. Годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство». Такая ситуация для России «абсолютно невозможна и неприемлема», считает президент.

Также Путин заявил, что сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима.

Кроме того, Путин допустил участие в еще одних президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если такую поправку одобрит Конституционный суд, признав, что она не противоречит Основному закону страны. При этом президент подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!