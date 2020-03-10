Обманувшего Пугачеву на миллионы долларов банкира выпустили из «Бутырки»

Из московского следственного изолятора «Бутырка» во вторник, 10 марта, выпущен российский банкир Олег Рафанович. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мера пресечения в виде ареста в отношении Рафановича была отменена, что и стало причиной освобождения.

Адвокаты банкира Андрей Белоусов и Сергей Жицкий от комментариев отказались. Официального подтверждения «Ленте.ру» пока не поступало.

Владелец банка «Сенатор» Олег Рафанович был объявлен в международный розыск в 2015 году. В 2017-м решением суда он был заочно арестован по обвинениям в растрате в особо крупном размере – по версии следствия, в 2007-2008 годах более 38 миллионов рублей были выданы в кредит множеству фирм-однодневок, аффилированных с ним, что и привело к краху банка. Иски агентства по страхованию вкладов значительно больше – 826 миллионов рублей, они по-прежнему не удовлетворены.

В 2017 году Олег Рафанович был задержан в Словении, а в октябре 2019-го в сопровождении сотрудников Интерпола выдан Российской Федерации.

Скандальную известность Олег Рафанович получил в середине нулевых – он взял у Аллы Пугачевой более 6 миллионов долларов и не вернул их. Адвокаты певицы обратились в суд, и имущество банкира было арестовано и реализовано.

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