Названы самые экономически здоровые регионы России. Топ самых быстроразвивающихся субъектов приводят «Известия», ссылаясь на совместный обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс».

Согласно исследованию, в прошлом году наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59 процентов в индексе динамики экономического здоровья, составив 97 процентов. Однако на первом месте находится Москва с индексом 98 процентов. В топ самых экономически здоровых регионов также попали Тюменская область (83 процента), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (81 и 80 процентов соответственно), Санкт-Петербург (76 процентов), Московская область (74 процента) и Республика Татарстан с индексом 70 процентов. Замыкают список Магаданская (65 процентов) и Ленинградская (64 процента) области.

Отмечается, что экономически здоровыми стали регионы, в которых наблюдается высокая доля добывающих отраслей, а также высокий уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

Старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева заявила, что Сахалинская область вплотную приблизилась к Москве, так как богата сырьем. По ее словам, эта составляющая притягивает в регион инвестиции. «Доходы консолидированного бюджета субъекта в 2019 году выросли почти на 25 процентов. В первую очередь это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций (почти в два раза), ростом добычи нефти по проекту «Сахалин-1» и налоговой базы в долларовом эквиваленте», — пояснила Галиева.

Худшими регионами по экономическому здоровью вошли Чеченская республика (- 49 процентов), Алтайский край и Бурятия ( у обоих индекс составил - 51 процент). Также список попали Кабардино-Балкария (- 53 процента), Курганская область (- 54 процента), Забайкальский край (- 55 процентов), Калмыкия (- 63 процента), Карачаево-Черкесия ( - 64 процента) и Ингушетия (- 66 процентов). Самым отстающим регионом оказалась Тыва (- 70 процентов).

Эксперты отмечают, что эти регионы не имеют совсем либо имеют незначительный объем сырья. «Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора», — сообщается в исследовании.

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